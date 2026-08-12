«Он выхватил телефон и кинул в стену». Стример Nix — о ситуации с Tailung и 322 в Dota 2

Стример Александр Nix Левин прокомментировал заявление бывшего мидера LGD Сантьяго Tailung Агуэро, в котором тот отрицает причастность к договорным матчам.

По словам Левина, прямые доказательства в случаях с 322 практически невозможны — улики всегда носят косвенный характер. Однако поведение самого Tailung, по мнению стримера, говорит против него.

322-шера невозможно поймать. Его может слить только тот, кто с ним работал. Поэтому тут есть только косвенная история. Tailung спалился, когда дал телефон, думая, что челы не найдут переписку. Они нашли переписку, а он выхватил телефон и кинул его в стену, как я понял. И он говорит: «Я маленький, я поступил импульсивно».

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Левин также обратил внимание на удалённый пост Tailung с извинениями — по его мнению, кто-то убедил игрока отказаться от признания.

Пост «Ребята, простите, всё кончено», который он писал… А потом он его удалил. Кто-то такой: «Ты что? 322 доказать невозможно, удали пост, мы раскрутимся». Какой-то взрослый написал ему текст. Очевидно, что текст не его.

Отдельно Nix отметил, что предложение Tailung проверить банковскую карту ничего не доказывает — ставки на матчи делались в криптовалюте.

Причём все ставки с пруфами на этих аккаунтах, которые по 100 тысяч долларов лили, сделаны криптой. Как проверить? Наличкой ты обмениваешь эту крипту. Короче, странно. В таких ситуациях нужно с самого начала идти на контакт, а не после того как ты поговорил с адвокатом, который тебе пишет полотна текстов.

Ранее Tailung был отстранён от The International 2026 за участие в подставных матчах. PGL наложила на него пожизненный бан. На позиции мидера LGD его заменил двукратный чемпион TI Topson.