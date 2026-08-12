Honor выпустила смартфон Robot Phone с выдвижной камерой

Компания Honor представила новый смартфона Robot Phone. Устройство уже поступило в продажу в Китае — дата появления гаджета в других странах пока неизвестна.

Фото: Honor

Главной особенностью смартфона стала умная выдвижная камера. Титановая конструкция обладает четырёхосевым подвесом и позволяет самостоятельно двигаться за объектом в кадре. Камера также способна поворачиваться на 360 градусов и получила разрешение 200 мегапикселей.

Фото: Honor

Robot Phone работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, а ёмкость аккумулятора составляет 70060 мАч. Устройство также получило фронтальную камеру на 50 мегапикселей и дисплей на 120 Гц. Гаджет выделяется обновлённым ИИ-ассистентом YOYO Pro, который способен выполнять сложные задачи длиной в 100 шагов.

Стоимость Robot Phone составила 9999 юаней (около 123 тыс. рублей) за модель на 512 гигабайт. Версия на 1024 гигабайта продаётся за 12999 юаней (около 159 600 рублей). Смартфоны будут доступны в чёрной и серебристой расцветках.