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The International 2026: где смотреть трансляции матчей по Dota 2

Где смотреть начало The International 2026 по Dota 2: старт уже завтра
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Групповой этап The International 2026 стартует 13 августа в 5:00 мск. На групповой стадии четыре матча идут одновременно, поэтому трансляция разделена на несколько потоков.

Twitch — русскоязычные трансляции ведутся на четырёх каналах:

После группового этапа все матчи пройдут на основном канале.

YouTube — все матчи транслируются на официальном канале Dota 2. Русскоязычная трансляция доступна в отдельном потоке с пометкой [RU].

Помимо официальных трансляций, матчи TI традиционно комментируют популярные русскоязычные стримеры. Их трансляции доступны в разделе Dota 2 на Twitch.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае. Групповой этап — с 13 по 16 августа, плей-офф — с 20 по 23 августа.

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