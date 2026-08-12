Где смотреть начало The International 2026 по Dota 2: старт уже завтра

Групповой этап The International 2026 стартует 13 августа в 5:00 мск. На групповой стадии четыре матча идут одновременно, поэтому трансляция разделена на несколько потоков.

Twitch — русскоязычные трансляции ведутся на четырёх каналах:

После группового этапа все матчи пройдут на основном канале.

YouTube — все матчи транслируются на официальном канале Dota 2. Русскоязычная трансляция доступна в отдельном потоке с пометкой [RU].

Помимо официальных трансляций, матчи TI традиционно комментируют популярные русскоязычные стримеры. Их трансляции доступны в разделе Dota 2 на Twitch.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае. Групповой этап — с 13 по 16 августа, плей-офф — с 20 по 23 августа.