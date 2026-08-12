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Ghost of Yotei получит дополнение Echoes of Sekigahara — релиз 1 октября

Ghost of Yotei получит дополнение Echoes of Sekigahara — релиз 1 октября
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Студия Sucker Punch анонсировала Ghost of Yotei Complete Edition — полное издание популярной игры «Призрак Йотей». Релиз обновленной версии проекта состоится 1 октября.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

В полное издание войдёт новое сюжетное дополнение под названием Echoes of Sekigahara. Действие DLC развернётся в новой локации и расскажет о новых приключениях Ацу. События будут происходить в двух временных линиях, благодаря чему игроки смогут пережить ключевые моменты из жизни главной героини, включая битву при Сэкигахаре. Авторы также обещают новые виды оружия, брони и противников.

Фото: Sony

В игре также появится режим Most Wanted в жанре roguelike. В нём пользователям предстоит сражаться с волнами врагов и брать контракты охотника за головами, прокачивая своего героя.

Стоимость апгрейда базовой версии Ghost of Yotei до полного издания составит $ 15. Отдельно Complete Edition продаётся за $ 70.

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