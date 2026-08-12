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Фильм Любой ценой, Марк Уолберг (2026): дата выхода, где смотреть, когда смотреть, финальный трейлер

Финальный трейлер боевика «Любой ценой» с Марком Уолбергом — выход 4 сентября
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Кинокомпания Paramount Pictures представила финальный трейлер фильма «Любой ценой». Премьера криминального боевика в мировом прокате состоится уже 4 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Сюжет картины основан на реальных событиях. Лента расскажет о наёмном убийце и агенте ФБР, которые объединяются, чтобы расследовать убийства лидеров движения за гражданские права в 1960-х.

Главные роли сыграли Марк Уолберг («Отступники») и Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»). В картине также снялись Джанкарло Эспозито («Пацаны»), Дэвид Стрэтэйрн («Ультиматум Борна»), Джош Лукас («Линкольн для адвоката») и другие актёры. Режиссёром выступил Элеганс Браттон («Проверка»).

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