15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Falcons начала EWC 2026 по CS 2 с победы над K27

Team Falcons начала EWC 2026 по CS 2 с победы над K27
Комментарии

Действующий чемпион мэйджора Team Falcons обыграла K27 со счётом 13:6 на Dust2 в матче группового этапа Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2.

CS 2. Esports World Cup 2026 . Группа B. 1/4 финала (верхняя сетка)
12 августа 2026, среда. 16:45 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 0
K27

Илья m0NESY Осипов доминировал на карте с рейтингом 1,97 и K/D 22-8. Его поддержал Максим kyousuke Лукин (1,59). Со стороны K27 выше единицы по рейтингу закончили только Данил qw1nk1 Кабилов (1,14) и Алексей xeedo Микулич (1,04).

K27 вышла на основной турнир через отбор, где обыграла fnatic и SINNERS. Однако против Falcons российская команда не справилась — капитан Данила X5G7V Марышев провёл худшую карту на турнире с рейтингом 0,55.

EWC 2026 по CS 2 проходит с 12 по 23 августа в Париже. Призовой фонд турнира составляет $ 2 млн.

Материалы по теме
«Наконец я снова в команде». Россиянин FL4MUS — о возвращении в GamerLegion в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android