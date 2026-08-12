Team Falcons начала EWC 2026 по CS 2 с победы над K27

Действующий чемпион мэйджора Team Falcons обыграла K27 со счётом 13:6 на Dust2 в матче группового этапа Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2.

Илья m0NESY Осипов доминировал на карте с рейтингом 1,97 и K/D 22-8. Его поддержал Максим kyousuke Лукин (1,59). Со стороны K27 выше единицы по рейтингу закончили только Данил qw1nk1 Кабилов (1,14) и Алексей xeedo Микулич (1,04).

K27 вышла на основной турнир через отбор, где обыграла fnatic и SINNERS. Однако против Falcons российская команда не справилась — капитан Данила X5G7V Марышев провёл худшую карту на турнире с рейтингом 0,55.

EWC 2026 по CS 2 проходит с 12 по 23 августа в Париже. Призовой фонд турнира составляет $ 2 млн.