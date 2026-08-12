12 августа стартовала вторая часть четвёртого сезона аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире». 12-й эпизод сериала уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll и российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Видео доступно на YouTube-канале「Re:ゼロから始める異世界生活」チャンネル【公式】. Права на видео принадлежат Netflix.

Аниме рассказывает о Субару Нацуки, который по пути из магазина внезапно попадает в другой мир. Там на него нападают неизвестные существа, но его тут же спасает сереброволосая дева с пушистым котом наперевес. Герои объединяются, чтобы найти украденные у девушки ценности, но их тут же убивают. После этого Субару обнаруживает у себя способность возвращаться в прошлое после смерти.

Четвёртый сезон экранизирует события манги начиная с 21-го тома. Субару отправляется на загадочную сторожевую вышку Плеяд, поле тяжёлой битвы за Пристеллу. Новые эпизоды продолжают историю арки под названием «Возвращение».