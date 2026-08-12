15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Нили, 1 сезон (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер сериала «Нили» по «Джеку Ричеру» — выход 16 сентября
Комментарии

Компания Amazon представила трейлер сериала «Нили». Премьера спин-оффа знаменитого шоу «Джек Ричер» состоится 16 сентября на стриминговом сервисе Prime Video — в этот день выйдут все восемь эпизодов первого сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Проект расскажет о Фрэнсис Нили — боевой ученице Джека Ричера, с которым они вместе служили в армии. В один момент она узнаёт, что её друг погиб в подозрительной аварии. Теперь героиня одержима жаждой справедливости и использует все навыки, которым её научил брутальный наставник.

Главные роли сыграли Мария Стэн («Болотная тварь»), Ян Джозеф («Живая мишень»), Тара Рослинг («Пространство») и другие актёры. Сам Джек Ричер в исполнении Алана Ричсона появится в качестве приглашённой звезды. Шоураннером проекта выступил Ник Сантора, автор оригинального сериала.

О другом популярном сериале:
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android