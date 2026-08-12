Трейлер сериала «Нили» по «Джеку Ричеру» — выход 16 сентября

Компания Amazon представила трейлер сериала «Нили». Премьера спин-оффа знаменитого шоу «Джек Ричер» состоится 16 сентября на стриминговом сервисе Prime Video — в этот день выйдут все восемь эпизодов первого сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Проект расскажет о Фрэнсис Нили — боевой ученице Джека Ричера, с которым они вместе служили в армии. В один момент она узнаёт, что её друг погиб в подозрительной аварии. Теперь героиня одержима жаждой справедливости и использует все навыки, которым её научил брутальный наставник.

Главные роли сыграли Мария Стэн («Болотная тварь»), Ян Джозеф («Живая мишень»), Тара Рослинг («Пространство») и другие актёры. Сам Джек Ричер в исполнении Алана Ричсона появится в качестве приглашённой звезды. Шоураннером проекта выступил Ник Сантора, автор оригинального сериала.