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Фавориты The International 2026: прогноз, кто победит

Российская PARIVISION — главный фаворит The International 2026 по Dota 2
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Аналитики оценили шансы 16 участников The International 2026 на победу в турнире.

Главным фаворитом считается PARIVISION с коэффициентом 3,00. В тройку претендентов также входят Team Yandex (3,50) и BetBoom Team (7,50).

Коэффициенты на победителя TI 2016:

  • PARIVISION — 3,00;
  • Team Yandex — 3,50;
  • BetBoom Team — 7,50;
  • Team Falcons — 10,00;
  • Aurora Gaming — 10,00;
  • Team Spirit — 14,00;
  • Team Liquid — 17,00;
  • 1win — 17,00;
  • Xtreme Gaming — 35,00;
  • Nigma Galaxy — 60,00;
  • Vici Gaming — 75,00;
  • OG — 75,00;
  • LGD Gaming — 100,00;
  • Team Resilience — 100,00;
  • GamerLegion — 100,00;
  • L1ga Team — 100,00.

Высокая оценка PARIVISION обусловлена результатами сезона — команда выиграла DreamLeague Season 29 и Esports World Cup 2026.

Групповой этап The International 2026 стартует 13 августа в 5:00 по Москве. Призовой фонд турнира превысил $ 2,8 млн.

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