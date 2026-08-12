Российская PARIVISION — главный фаворит The International 2026 по Dota 2
Аналитики оценили шансы 16 участников The International 2026 на победу в турнире.
Главным фаворитом считается PARIVISION с коэффициентом 3,00. В тройку претендентов также входят Team Yandex (3,50) и BetBoom Team (7,50).
Коэффициенты на победителя TI 2016:
- PARIVISION — 3,00;
- Team Yandex — 3,50;
- BetBoom Team — 7,50;
- Team Falcons — 10,00;
- Aurora Gaming — 10,00;
- Team Spirit — 14,00;
- Team Liquid — 17,00;
- 1win — 17,00;
- Xtreme Gaming — 35,00;
- Nigma Galaxy — 60,00;
- Vici Gaming — 75,00;
- OG — 75,00;
- LGD Gaming — 100,00;
- Team Resilience — 100,00;
- GamerLegion — 100,00;
- L1ga Team — 100,00.
Высокая оценка PARIVISION обусловлена результатами сезона — команда выиграла DreamLeague Season 29 и Esports World Cup 2026.
Групповой этап The International 2026 стартует 13 августа в 5:00 по Москве. Призовой фонд турнира превысил $ 2,8 млн.
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