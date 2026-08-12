15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бесплатные игры PS Plus в августе 2026: Kingdom Come Deliverance 2, Helldivers 2, Metro Exodus и другие

В августе в PS Plus добавят Kingdom Come: Deliverance 2, Metro Exodus и другие игры
Комментарии

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже c 18 августа абонентам продвинутого сервиса станут доступны восемь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё двум проектам — Onimusha: Dawn of Dreams и Disney’s Atlantis: The Lost Empire.

Среди главных игр месяца в этот раз выделяются ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2, сетевой шутер Helldivers 2 и одиночный шутер Metro Exodus.

Новые игры в PS Plus Extra в августе 2026 года

  • Helldivers 2 — 12 августа;
  • Kingdom Come: Deliverance 2 — 18 августа;
  • Vampire Survivors — 18 августа;
  • Hell is Us — 25 августа;
  • Umamusume Pretty Derby: Party Dash — 25 августа;
  • Two Point Museum — 25 августа;
  • Metro Exodus  — 25 августа;
  • Dying Light  — 25 августа.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в августе 2026 года

  • Onimusha: Dawn of Dreams;
  • Disney’s Atlantis: The Lost Empire.
Материалы по теме
В PS Plus добавили Dying Light 2, Signalis и Big Walk
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android