B8 одолела PARIVISION на Esports World Cup 2026 по CS 2

B8 одолела PARIVISION со счётом 13:11 на Cache в матче группового этапа Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. B8 совершила камбэк со счёта 8:11, выиграв пять раундов подряд.
Для чемпиона мэйджора IEM Rio 2022 Евгения FL1T Лебедева это был первый официальный матч за PARIVISION — рифлер перешёл из Virtus.pro 29 июля после полугода на скамейке. FL1T завершил карту с рейтингом 0,86 и K/D 16-16. Лучшим в составе PARIVISION стал Иван zweih Гогин (1,28), худшим — Владислав xiELO Лысов (0,69).
Со стороны B8 все пять игроков финишировали с рейтингом выше 0,97. Лучшим стал Андрей npl Кухарский (1,31), за ним — Дмитро esenthial Цвир (1,24) и Алексей alex666 Ярмощук (1,21).
PARIVISION опустилась в нижнюю сетку группы, где сыграет с проигравшим пары Team Vitality — 100 Thieves. B8 продолжит борьбу в верхней сетке.