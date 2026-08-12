Трейлер сериала A Tale of Two Cities с Китом Харингтоном — выход 6 сентября

Компания Amazon MGM представила трейлер мини-сериала A Tale of Two Cities («Повесть о двух городах»). Премьера исторического шоу состоится 6 сентября на стриминговом сервисе MGM+.

Видео доступно на YouTube-канале MGM+. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Проект представляет собой экранизацию одноимённого романа Чарльза Диккенса. Действие сериала развернётся накануне Великой французской революции. Главными героями выступят адвокат и аристократ, жизнь которых тесно связана с молодой дочкой банкира.

Главную роль исполнил звезда «Игры престолов» Кит Харингтон. В шоу также снялись Миррен Мак («Мисс Остин»), Франсуа Сивиль («Разбитые сердца»), Роксана Дюран («Белая лента») и другие актёры. Режиссёром выступил Ричард Кларк («Доктор Кто»).