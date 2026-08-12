BetBoom Team уступила FaZe Clan на старте EWC 2026 по CS 2

BetBoom Team проиграла FaZe в первом матче группового этапа Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 11:13.

После первой половины BetBoom Team уступала 3:9, но смогла сократить отставание во второй части карты. Команда выиграла восемь раундов после смены сторон, однако FaZe удержала минимальное преимущество и закрыла встречу.

Лучшим игроком BetBoom Team стал Кирилл Magnojez Роднов — он закончил карту с рейтингом 1,35 и K/D 17-17 Павел S1ren Оглоблин набрал рейтинг 1,10. У FaZe лучший результат показал Якуб jcobbb Петрушевски — 1,28, следом расположился Джейсон JBOEN Бё Нильсен с рейтингом 1,24.

После поражения BetBoom Team продолжит выступление в нижней сетке группы. FaZe сыграет следующий матч в верхней сетке. Esports World Cup 2026 по CS 2 проходит с 12 по 23 августа в Париже. Призовой фонд турнира составляет $ 2 млн.