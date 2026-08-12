Все пять российских команд проиграли стартовые матчи на EWC 2026 по CS 2

Ни одна из пяти российских команд не смогла выиграть первый матч на групповом этапе Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Team Spirit, BetBoom Team, PARIVISION, K27 и magic — все опустились в нижнюю сетку после стартового тура.
Team Spirit сенсационно уступила JiJieHao 10:13 на Mirage — Данил donk Крышковец набрал рейтинг 1,58, но Дмитрий sh1ro Соколов провалил карту с показателем 0,52. BetBoom Team проиграла FaZe Clan 11:13 после отставания 3:9 в первой половине.
PARIVISION уступила B8 11:13 на Cache, пропустив камбэк со счёта 11:8. K27 не справилась с действующим чемпионом мэйджора Falcons — 6:13 на Dust2. magic уступила The MongolZ 7:13 — лучшим в составе стал Святослав MaSvAl Масько (1,29), худшим — Абдурахим mo0N Исса (0,48).
Все пять команд теперь находятся в матчах на вылет. EWC 2026 по CS 2 проходит с 12 по 23 августа в Париже с призовым фондом $ 2 млн.