15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Все пять российских команд проиграли стартовые матчи на EWC 2026 по CS 2

Все пять российских команд проиграли стартовые матчи на EWC 2026 по CS 2
Комментарии

Ни одна из пяти российских команд не смогла выиграть первый матч на групповом этапе Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Team Spirit, BetBoom Team, PARIVISION, K27 и magic — все опустились в нижнюю сетку после стартового тура.

Team Spirit сенсационно уступила JiJieHao 10:13 на Mirage — Данил donk Крышковец набрал рейтинг 1,58, но Дмитрий sh1ro Соколов провалил карту с показателем 0,52. BetBoom Team проиграла FaZe Clan 11:13 после отставания 3:9 в первой половине.

PARIVISION уступила B8 11:13 на Cache, пропустив камбэк со счёта 11:8. K27 не справилась с действующим чемпионом мэйджора Falcons — 6:13 на Dust2. magic уступила The MongolZ 7:13 — лучшим в составе стал Святослав MaSvAl Масько (1,29), худшим — Абдурахим mo0N Исса (0,48).

Все пять команд теперь находятся в матчах на вылет. EWC 2026 по CS 2 проходит с 12 по 23 августа в Париже с призовым фондом $ 2 млн.

Материалы по теме
«Наконец я снова в команде». Россиянин FL4MUS — о возвращении в GamerLegion в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android