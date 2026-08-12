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Кейт Уинслет и Хелена Бонем Картер сыграют в мультфильме «Чарли против Шоколадной фабрики»

Кейт Уинслет и Хелена Бонем Картер сыграют в мультфильме «Чарли против Шоколадной фабрики»
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Стриминговый сервис Netflix раскрыл актёрский состав мультфильма «Чарли против Шоколадной фабрики». Персонажей анимационной картины озвучат Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»), Хелена Бонем Картер («Энола Холмс»), Никола Кохлан («Бриджертоны») и Чаритхра Чандран («Ван Пис»).

Кому именно подарят свои голоса артисты, пока неизвестно. Вилли Вонку в предстоящем мультфильме озвучит звезда «Реальных упырей» и «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити. Чарли сыграет актёр Кит Коннор, известный по сериалу «Тёмные начала». Авторами картины выступили Илэйн Боган («Драконы: Гонки по краю») и Джаред Штерн («Суперпитомцы»).

«Чарли против Шоколадной фабрики» выйдет в зарубежном прокате 5 ноября 2027 года. На Netflix анимационная лента станет доступна 20 декабря 2027 года. Проект расскажет альтернативную версию знаменитой истории. По сюжету владелец шоколадной фабрики Вилли Вонка выходит из тюрьмы, в которой оказался из-за того, что превратил ребёнка в чернику. Он возвращается на предприятие, но его планам мешают повзрослевший Чарли и его друзья — они хотят выкрасть знаменитый батончик Wonka, чтобы получить за него солидный куш.

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