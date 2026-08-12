Кейт Уинслет и Хелена Бонем Картер сыграют в мультфильме «Чарли против Шоколадной фабрики»

Стриминговый сервис Netflix раскрыл актёрский состав мультфильма «Чарли против Шоколадной фабрики». Персонажей анимационной картины озвучат Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»), Хелена Бонем Картер («Энола Холмс»), Никола Кохлан («Бриджертоны») и Чаритхра Чандран («Ван Пис»).

Кому именно подарят свои голоса артисты, пока неизвестно. Вилли Вонку в предстоящем мультфильме озвучит звезда «Реальных упырей» и «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити. Чарли сыграет актёр Кит Коннор, известный по сериалу «Тёмные начала». Авторами картины выступили Илэйн Боган («Драконы: Гонки по краю») и Джаред Штерн («Суперпитомцы»).

«Чарли против Шоколадной фабрики» выйдет в зарубежном прокате 5 ноября 2027 года. На Netflix анимационная лента станет доступна 20 декабря 2027 года. Проект расскажет альтернативную версию знаменитой истории. По сюжету владелец шоколадной фабрики Вилли Вонка выходит из тюрьмы, в которой оказался из-за того, что превратил ребёнка в чернику. Он возвращается на предприятие, но его планам мешают повзрослевший Чарли и его друзья — они хотят выкрасть знаменитый батончик Wonka, чтобы получить за него солидный куш.