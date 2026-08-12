«В духе «Кто подставил кролика Роджера». Критики высоко оценили фильм «Хитрый койот»

28 августа состоится мировая премьера фильма «Хитрый койот» — гибрид игрового кино с живыми актёрами и анимацией про знаменитого Койота из мультфильмов о «Луни Тюнз». Многие критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 94% свежести.

Ленту хвалят за большое количество качественного юмора, за которым скрываются серьёзные темы о преодолении трудностей и переизбытка корпораций. Картину сравнивают со знаменитым фильмом «Кто подставил кролика Роджера», называя сочетание анимации и игрового кино одним из лучших за последние года. Несмотря на наличие комедийных моментов, авторам проекта удалось сделать историю главного героя трогательной.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Хитрый койот»:

«Хитрый койот» — это уморительно смешной шедевр и один из лучших фильмов, сочетающих живую съёмку с анимацией. Он станет настоящей находкой для поклонников «Луни Тюнз».

Благодаря отточенной комедии, практическим спецэффектам и по-настоящему продуманному сюжету, который с легкостью сравним с фильмом «Кто подставил кролика Роджера», картина удачно соединяет миры людей и мультфильмов. «Хитрый койот» — это настоящее наслаждение.

Не могу поверить, что мы чуть не оказались в мире, где никто не увидел бы этот фильм. Это уморительный, душевный шедевр, наполненный волшебством «Луни Тюнз» и чистой, ничем не омрачённой радостью.

Если судить по количеству смешных моментов в минуту, «Хитрый койот» — самый смешной фильм 2026 года на данный момент.

«Хитрый койот» — это новая версия «Космического джема», но лучше. Фильм возвращает «Луни Тюнз» с оглушительным богатством и великолепным взрывом безумной энергии. Как и в случае с лучшими семейными фильмами, я не уверен, для кого он больше подойдёт — для детей или для взрослых. Возможно, этот фильм нужен для того, чтобы стать феноменом.

«Хитрый койот» официально выйдет в России 10 сентября. Картина расскажет, как койот начинает судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна. Главные роли исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Ленту сняли ещё в 2023 году, но выпуск фильма несколько раз откладывали из-за проблем с правами.