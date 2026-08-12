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Расписание матчей The International 2026 на 13 августа

Расписание первого игрового дня The International 2026 по Dota 2
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Завтра, 13 августа, начинается турнир The International 2026 по Dota 2.

В этот день зрителей ждёт в общей сумме 12 матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Первые восемь стартовых матчей определят дальнейшее расположение группы, оставшиеся четыре матча пройдут в сетке 1-0 в 11:00 мск.

Расписание матчей The International 2026 на четверг, 13 августа

  • 5:00. Team Falcons (Саудовская Аравия) – LGD (Китай);
  • 5:00. 1win (Россия) – Nigma Galaxy (ЮАР);
  • 5:00. BetBoom Team (Россия) – OG (Европа);
  • 5:00. PARIVISION (Россия) – Team Resilience (Китай);
  • 8:00. Team Spirit (Россия) – Xtreme Gaming (Китай);
  • 8:00. Team Liquid (Европа) – Vici Gaming (Китай);
  • 8:00. Aurora Gaming (Малайзия) – GamerLegion (США);
  • 8:00. Team Yandex (Россия)HULIGANI (Россия);
  • 11:00. TBD

The International 2026 проходит с 13 по 23 августа. Призовой фонд турнира превысил $ 2,8 млн.

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