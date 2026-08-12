Для ARC Raiders выйдет снежный апдейт Frozen Trail — релиз 8 октября

Студия Embark раскрыла детали крупного апдейта для шутера ARC Raiders. Обновление под названием Frozen Trail выйдет 8 октября.

Главной особенностью предстоящего патча станет новая заснеженная карта. Пользователям предстоит отправиться в горное поселение, где обнаружили аномальные сигналы. Разработчики отметили, что локации станут более вертикальными и дадут больше возможностей для исследования.

Фото: Embark

Вместе с выходом карты геймеров ждут новые противники, среди которых будут большие роботы и быстрые машины. В рамках обновления в шутере также появится расширение прогрессии. Так, в игре станет доступно дополнительное убежище под названием Аванпост, которое можно исследовать и украшать.

Frozen Trail предоставит доступ к дополнительной операции, которую разработчики называют одной из самых хардкорных в шутере — пользователей ждут командные сражения и сложные задачи. Кроме того, авторы переработают колоды рейдеров и древо навыков, чтобы прокачка была более свободной.