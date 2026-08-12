Стримершу Fasoollka депортировали из Казахстана и запретили въезд на пять лет

Twitch-стримерша Ксения Fasoollka Гузаева депортирована из Казахстана за провокационные высказывания в адрес страны и её жителей. Въезд в республику ей запрещён на пять лет.

Гузаева приехала в Казахстан в начале августа, однако к тому моменту её высказывания уже вызвали массовое возмущение в казахстанских соцсетях. Стримерша заявляла, что ожидала увидеть в центре Алма-Аты юрты и людей на лошадях.

Также она утверждала, что не видит разницы между Казахстаном и Пакистаном, и называла страну «Штрафстаном». Помимо этого, Fasoollka заявляла, что Павлодар является российским городом, называла Алма-Ату селом и негативно реагировала на критику из-за неправильного произношения слова «тенге».

Блогера обвинили в разжигании межнациональной розни, а от госорганов потребовали привлечь её к ответственности.