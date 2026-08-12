Фильм «Барби 2» может не выйти — авторы не соглашаются на условия Warner Bros.

Издание Variety опубликовало колонку, посвящённую кинофраншизе «Барби». Как сообщают журналисты, за последние три года компания Warner Bros. сделала как минимум шесть предложений Гретте Гервиг, постановщице оригинальной картины, однако она и её команда продолжают отказываться от выпуска продолжения.

Так, последнее предложение режиссёру и главным звёздам фильма Марго Робби и Райану Гослингу поступило весной — компания была готова пойти на «крупнейший гонорар в своей истории». Однако встречные запросы всех троих показались главе Warner Bros. Дэвиду Заславу неподъёмными, поэтому уже он сам отклонил предложение кинодеятелей.

Интересно, что у компании осталось всего четыре месяца до начала производства второй части «Барби». Если WB не займётся продолжением до 2027 года, права на адаптацию кукольной героини вновь перейдут к производителю игрушек Mattel.

Фильм «Барби» вышел в мировых кинотеатрах летом 2023 года и собрал в прокате около $ 1,44 млрд. Лента стала самой кассовой картиной года, после чего выиграла «Оскар» за лучшую песню в исполнении Райана Гослинга.