Результаты первого дня групповой стадии Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2
12 августа прошёл первый день группового этапа турнира по Counter-Strike 2 в рамках Esports World Cup 2026.
В ходе первого дня победы одержали Team Falcons, Team Vitality, GamerLegion и другие топ-команды. 13 августа пройдут матчи на вылет и на проход в плей-офф.
Результаты EWC 2026 после первого игрового дня
- 12:00. Luminosity (Европа) 3:13 GamerLegion (Европа);
- 12:00. BIG (Германия) 13:9 Aurora Gaming (Турция);
- 13:30. Team Spirit (Россия) 10:30 JiJieHao (Азия);
- 13:30. FUT Gaming (Европа) 13:10 TYLOO (Китай);
- 15:00. G2 Esports (Европа) 13:11 M80 (США);
- 15:00. magic (Россия) 7:13 The MongolZ (Монголия);
- 16:30. Team Falcons (Европа) 13:6 K27 (Россия);
- 16:30. Ninjas in Pyjamas (Дания) 5:13 Legacy (Бразилия);
- 18:00. BetBoom Team (Россия) 11:13 FaZe Clan (Европа);
- 18:00. PARIVISION (Россия) 11:13 B8 (Украина);
- 19:30. MIBR (Бразилия) 6:13 Astralis (Дания);
- 19:30. Natus Vincere (Европа) 13:9 3DMAX (Франция);
- 21:00. Team Vitality (Франция) 13:4 100 Thieves (Европа);
- 21:00. Wildcard (Северная Америка) 10:13 FURIA (Бразилия);
- 22:30. Lynn Vision (Китай) 8:13 MOUZ (Европа);
- 22:30. 9z Team (Бразилия) 13:3 paiN Gaming (Бразилия).
Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.
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