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В Шанхае стартовал чемпионат мира The International 2026 по Dota 2 — с задержкой в час

В Шанхае стартовал чемпионат мира The International 2026 по Dota 2 — с задержкой в час
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Утром 13 августа в Шанхае, Китай, начались первые матчи The International 2026. Чемпионат мира будет проходить до 23 августа, лучшие команды мира будут сражаться за призовой фонд в размере $ 2,9 млн.

Сегодня все коллективы проведут свои стартовые матчи — часть уже стартовала или стартует в ближайшие минуты, ещё четыре запланированы на 8:00. После этого победители 1-го тура сыграют друг с другом, серии начнутся в 11:00 мск.

Турнир стартовал с задержкой более часа: прямо перед стартом турнира упали сервера Dota 2 в Китае. На решение проблемы потребовалось около 70 минут, при этом посмотреть игры из клиента «Доты» пока нельзя.

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