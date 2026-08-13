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Почему задержали начало The International 2026 (TI 2026) по Dota 2

Начало The International 2026 по Dota 2 отложено — первые матчи задерживают уже более часа
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Чемпионат мира The International 2026 по Dota 2 не смог стартовать в назначенное время. Первые матчи по расписанию должны были стартовать ещё в 5:00, но по неизвестным причинам были отложены.

При этом на официальной трансляции показали кадры с игроками Team Falcons и LGD Gaming за игровыми столами. Кроме того, один раз организаторы запустили лобби матча PARIVISION — Team Resilience, но через минуту оно пропало из списка матчей.

Обновление от 5:37 мск: официальная трансляция турнира ушла на паузу. Ведущая Sheever сказала, что организаторы работают над решением проблемы и матчи начнутся «как можно скорее».

Обновление от 6:11 мск: матчи начались. Вероятно, проблемы были связаны со сбоями китайских серверов. Посмотреть матчи из игры невозможно — видимо, их запустили другим способом. Простые игроки в Китае начать игру в Dota 2 не могут.

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