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Китайские сервера Dota 2 упали прямо перед началом The International 2026 в Шанхае

Китайские сервера Dota 2 упали прямо перед началом The International 2026 в Шанхае
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Стала известна возможная причина, по которой задерживаются стартовые матчи чемпионата мира The International 2026 по Dota 2. Турнир должен был начаться в Шанхае более часа назад.

Игроки сообщают о глобальной проблеме с серверами по Dota 2 в Китае. Шанхайские сервера работают с перебоями, в других регионах Поднебесной и вовсе отключены — простые геймеры утверждают, что не могут запустить поиск матча.

The International 2026 по Dota 2 проходит с 13 до 23 августа в Шанхае, Китай. Лучшие команды мира будут сражаться за призовой фонд около $ 3 млн — точная сумма станет известна после окончания финального матча.

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