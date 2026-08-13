Китайские сервера Dota 2 упали прямо перед началом The International 2026 в Шанхае

Стала известна возможная причина, по которой задерживаются стартовые матчи чемпионата мира The International 2026 по Dota 2. Турнир должен был начаться в Шанхае более часа назад.

Игроки сообщают о глобальной проблеме с серверами по Dota 2 в Китае. Шанхайские сервера работают с перебоями, в других регионах Поднебесной и вовсе отключены — простые геймеры утверждают, что не могут запустить поиск матча.

The International 2026 по Dota 2 проходит с 13 до 23 августа в Шанхае, Китай. Лучшие команды мира будут сражаться за призовой фонд около $ 3 млн — точная сумма станет известна после окончания финального матча.