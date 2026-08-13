В кинотеатрах России вышел фильм-катастрофа «Крушение рейса» про акул-убийц
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали крутить фильм-катастрофу «Крушение рейса» про акул-убийц. Прокат ленты стартовал, её уже можно посмотреть во многих городах.
Группа авиапассажиров, направляющихся из Лос-Анджелеса в Шанхай, вынуждена совершить экстренную посадку в кишащих акулами водах. Теперь они должны объединиться, чтобы справиться с акулами, жаждущими утолить свой голод.
Главные роли в фильме сыграли Аарон Экхарт («Тёмный рыцарь»), Бен Кингсли («Остров проклятых»), Энгус Сэмпсон («Безумный Макс: Дорога ярости») и другие актёры. Режиссёром выступил Ренни Харлин («Крепкий орешек 2»).
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