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В кинотеатрах России вышел фильм-катастрофа «Крушение рейса» про акул-убийц

В кинотеатрах России вышел фильм-катастрофа «Крушение рейса» про акул-убийц
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали крутить фильм-катастрофу «Крушение рейса» про акул-убийц. Прокат ленты стартовал, её уже можно посмотреть во многих городах.

Группа авиапассажиров, направляющихся из Лос-Анджелеса в Шанхай, вынуждена совершить экстренную посадку в кишащих акулами водах. Теперь они должны объединиться, чтобы справиться с акулами, жаждущими утолить свой голод.

Главные роли в фильме сыграли Аарон Экхарт («Тёмный рыцарь»), Бен Кингсли («Остров проклятых»), Энгус Сэмпсон («Безумный Макс: Дорога ярости») и другие актёры. Режиссёром выступил Ренни Харлин («Крепкий орешек 2»).

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