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Появился новый трейлер фильма «Курьер» на русском языке

Появился новый трейлер фильма «Курьер» на русском языке
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«Атмосфера кино» и «Маурис Филм» опубликовали новый локализованный трейлер «Курьера». Вместе с роликом появился и свежий постер на русском языке, на котором можно увидеть главных героев.

Новый локализованный трейлер фильма «Курьер»

Новый локализованный постер фильма «Курьер»

Фото: «Атмосфера кино» и «Маурис Филм»

Будущая лента расскажет историю бывшего солдата, который должен доставить печень умирающей семилетней девочке. Его главной проблемой становится то, что за ним гонятся преступники, которые хотят продать орган на чёрном рынке.

Режиссёром фильма выступил Скотт Во («Круче некуда»). Вместе с Аланом Ричсоном и Оуэном Уилсоном в ленте также снялись Лейла Джордж («История любви»), Родриго Санторо («Последнее солнце») и другие актёры.

Премьера в России состоится 17 сентября.

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