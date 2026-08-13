Расписание второго игрового дня Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2
Сегодня, 13 августа, продолжается основная стадия турнира Esports World Cup 2026 по шутеру Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт шесть матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до трёх побед). Четыре матча пройдут в верхних сетках групп и определят первых участников плей-офф, а остальные два будут на вылет.
Расписание EWC 2026 по Counter-Strike 2 на четверг, 13 августа:
- 14:00. GamerLegion (Европа) — JiJieHao (Азия);
- 14:00. Team Spirit (Россия) — Luminosity (Европа);
- 16:55. G2 Esports (Европа) — BIG (Германия);
- 16:55. M80 (США) — Aurora Gaming (Турция);
- 19:50. Team Falcons (Европа) — Astralis (Дания);
- 19:50. FaZe Clan (Европа) — Legacy (Бразилия).
Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.
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