Расписание второго игрового дня Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 13 августа, продолжается основная стадия турнира Esports World Cup 2026 по шутеру Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт шесть матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до трёх побед). Четыре матча пройдут в верхних сетках групп и определят первых участников плей-офф, а остальные два будут на вылет.

Расписание EWC 2026 по Counter-Strike 2 на четверг, 13 августа:

14:00. GamerLegion (Европа) — JiJieHao (Азия);

14:00. Team Spirit (Россия) — Luminosity (Европа);

16:55. G2 Esports (Европа) — BIG (Германия);

16:55. M80 (США) — Aurora Gaming (Турция);

19:50. Team Falcons (Европа) — Astralis (Дания);

19:50. FaZe Clan (Европа) — Legacy (Бразилия).

Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.