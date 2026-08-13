«Вероятно, это последний турнир для нас». Cr1t — о будущем Falcons после TI 2026

Саппорт Team Falcons Андреас Cr1t Нильсен в интервью на официальной трансляции The International 2026 заявил, что текущий состав команды, скорее всего, распадётся после турнира.

По словам Cr1t, решение о возможных изменениях — естественный процесс для команды, которая хочет оставаться конкурентоспособной.

Каждая команда обсуждает, что будет после TI. Мы тоже это обсудили. Когда ты вносишь изменения, ты хочешь стать лучше. С тем успехом, который у нас был, сложно смотреть на кого-то и говорить: «Да, мы заменим этого парня и найдём кого-то лучше». Но, я думаю, людям в этой команде это просто нужно. Это естественно.

Cr1t также признал, что давление результатов повлияло на решение. Falcons играют вместе с ноября 2023 года и провели три TI в одном составе, однако за текущий сезон выиграли лишь один турнир — FISSURE PLAYGROUND 2 в ноябре.

Мы играем вместе три года и три TI. Часть этого — давление. И когда ты проигрываешь из-за него, лучшее, что ты можешь сделать — быть хорошим тиммейтом и стараться через это пройти.

Несмотря на это, 30-летний датчанин заявил, что настроен бороться за второй Aegis подряд. TI15 станет для него 10-м The International в карьере.

На момент новости Team Falcons играет против LGD на The International 2026.