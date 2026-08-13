Олден Эренрайк сыграет с Майклом Б. Джорданом в фильме по «Полиции Майами»

По данным Deadline, Олден Эренрайк, известный в том числе по роли молодого Хана Соло в фильме «Хан Соло. Звёздные войны: Истории», сыграет в фильме по «Полиции Майами». Какая именно роль досталась актёру, не сообщается.

Картина получила название «Полиция Майами '85». Режиссёром выступит Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик». Съёмки стартуют в конце года, но точной даты пока нет.

Оригинальный сериал «Полиция Майами» с Доном Джонсоном и Филипом Майклом Томасом в главных ролях рассказывал о детективах под прикрытием в Южной Флориде. Сериал транслировался на канале NBC в течение пяти сезонов с 1984 по 1989 год.

Зарубежный прокат стартует 19 мая 2028 года.