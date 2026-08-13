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Юэн Макгрегор готов играть Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн» до конца жизни

Юэн Макгрегор готов играть Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн» до конца жизни
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Актёр Юэн Макгрегор, очевидно, очень любит своего персонажа в кино и сериалах по «Звёздным войнам» Оби-Вана Кеноби. Недавно Юэн рассказал, что буквально готов играть героя до конца жизни.

По словам Макгрегора, он лишь ждёт действий от Disney. Впрочем, пока что сериал про Кеноби, в котором снялся Юэн, не продлили на второй сезон. Случится ли это вообще, сказать сложно.

Я готов, когда они будут готовы. У меня есть 10 лет до того, как я достигну возраста Алекa Гиннесса… давай, Disney.

Макгрегор сыграл Оби-Вана в трилогии приквелов «Звёздных войн» и вернулся к образу в шоу про персонажа, которое тоже стало частью канона вселенной.

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