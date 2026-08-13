1win разгромила Nigma Galaxy со счётом 2:0 в первом раунде TI 2026

1win (выступает под тегом Iron Wing) обыграла Nigma Galaxy со счётом 2:0 в 1-м туре группового этапа The International 2026. Первая карта завершилась за 27 минут, вторая продлилась почти час.
На первой карте Nigma не оказала сопротивления — Саид Сумаил SumaiL Хассан закончил со счётом 0/3/1, а команда суммарно набрала лишь пять килов. Иван Pure Москаленко доминировал с KDA 8/0/11. Вторая карта получилась плотнее, однако 1win снова оказалась сильнее. Pure завершил серию с результатом 26/5/35 за два матча.
1win проходит в сетку 1-0, Nigma опускается в сетку 0-1. Ранее Хассан заявил, что TI 2026 может стать для него последним The International.