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EWC 2026. Групповой этап. День 2. Стрим B
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1win разгромила Nigma Galaxy со счётом 2:0 в первом раунде TI 2026

1win разгромила Nigma Galaxy со счётом 2:0 в первом раунде TI 2026
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1win (выступает под тегом Iron Wing) обыграла Nigma Galaxy со счётом 2:0 в 1-м туре группового этапа The International 2026. Первая карта завершилась за 27 минут, вторая продлилась почти час.

Dota 2. The International 2026 . Групповой этап
13 августа 2026, четверг. 05:00 МСК
Iron Wing
Окончен
2 : 0
Nigma Galaxy

На первой карте Nigma не оказала сопротивления — Саид Сумаил SumaiL Хассан закончил со счётом 0/3/1, а команда суммарно набрала лишь пять килов. Иван Pure Москаленко доминировал с KDA 8/0/11. Вторая карта получилась плотнее, однако 1win снова оказалась сильнее. Pure завершил серию с результатом 26/5/35 за два матча.

1win проходит в сетку 1-0, Nigma опускается в сетку 0-1. Ранее Хассан заявил, что TI 2026 может стать для него последним The International.

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