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Второй сезон сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком стартует 14 октября

Второй сезон сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком стартует 14 октября
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В FX и Hulu объявили, что второй сезон сериала «Подноготная» начнёт выходить 14 октября.

Проект рассказывает историю журналиста Ли Рейбона, который публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов. Сразу после публикации статьи один из членов семьи внезапно умирает, и Рейбон понимает, что наткнулся на грандиозную историю.

Главные роли в шоу сыграли Итан Хоук («Чёрный телефон»), Кайл Маклоклен («Твин Пикс»), Кит Дэвид («Нечто») и другие. Автором сериала выступает Стерлин Харджо, один из создателей знаменитых «Псов резервации». В продолжении шоу снимутся Томми Ли Джонс и Бетти Гилпин.

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