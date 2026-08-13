Второй сезон сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком стартует 14 октября

В FX и Hulu объявили, что второй сезон сериала «Подноготная» начнёт выходить 14 октября.

Проект рассказывает историю журналиста Ли Рейбона, который публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов. Сразу после публикации статьи один из членов семьи внезапно умирает, и Рейбон понимает, что наткнулся на грандиозную историю.

Главные роли в шоу сыграли Итан Хоук («Чёрный телефон»), Кайл Маклоклен («Твин Пикс»), Кит Дэвид («Нечто») и другие. Автором сериала выступает Стерлин Харджо, один из создателей знаменитых «Псов резервации». В продолжении шоу снимутся Томми Ли Джонс и Бетти Гилпин.