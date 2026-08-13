BetBoom Team победила OG в первом раунде The International 2026

BetBoom Team (выступает под тегом BoomBoys) обыграла OG со счётом 2:0 в 1-м туре группового этапа The International 2026. Первая карта длилась 45 минут, вторая завершилась за 37.
На первой карте BetBoom уверенно контролировала игру — Илья Kiritych Ульянов закончил со счётом 6/0/8, а Данил gpk Скутин оформил 8/2/8. На второй карте команда доминировала ещё увереннее: gpk набрал 9/1/6, а Матвей MieRo Васюнин провёл безупречную игру с показателем 5/0/13. Со стороны OG ни один игрок не преодолел отметку в пять убийств за карту.
BetBoom проходит в сетку 1-0, OG опускается в сетку 0-1. BetBoom занимает третье место в мировом рейтинге и считается одним из главных фаворитов турнира.