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EWC 2026. Групповой этап. День 2. Стрим B
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BetBoom Team выиграла первый матч на The International 2026 по Dota 2

BetBoom Team победила OG в первом раунде The International 2026
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BetBoom Team (выступает под тегом BoomBoys) обыграла OG со счётом 2:0 в 1-м туре группового этапа The International 2026. Первая карта длилась 45 минут, вторая завершилась за 37.

Dota 2. The International 2026 . Групповой этап
13 августа 2026, четверг. 05:00 МСК
BoomBoys
Окончен
2 : 0
OG

На первой карте BetBoom уверенно контролировала игру — Илья Kiritych Ульянов закончил со счётом 6/0/8, а Данил gpk Скутин оформил 8/2/8. На второй карте команда доминировала ещё увереннее: gpk набрал 9/1/6, а Матвей MieRo Васюнин провёл безупречную игру с показателем 5/0/13. Со стороны OG ни один игрок не преодолел отметку в пять убийств за карту.

BetBoom проходит в сетку 1-0, OG опускается в сетку 0-1. BetBoom занимает третье место в мировом рейтинге и считается одним из главных фаворитов турнира.

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