Вышел первый трейлер второго сезона сериала «Газета»

Peacock показала первый трейлер второго сезона сериала «Газета». В нём показали уже знакомых актёров, которые вернулись к ролям своих персонажей.

Дебютный трейлер второго сезона сериала «Газета»

Сериал рассказывает об издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и знаменитый «Офис».

Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Создателями шоу выступили Грег Дэниелс и Майкл Корман — авторы «Офиса». Первый сезон вышел в сентябре 2025 года.

Продолжение спин-оффа культового шоу «Офис» выйдет 9 сентября.