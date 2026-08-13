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Riot Games показала тизер гимна Champions 2026 с вокалистами BMTH и Spiritbox

Riot Games показала тизер гимна Champions 2026 с вокалистами BMTH и Spiritbox
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Riot Games представила тизер официального гимна Valorant Champions 2026 — If The Sun Burns Out Tonight. Трек записали Grabbitz, вокалист Bring Me The Horizon Оли Сайкс и вокалистка Spiritbox Кортни ЛаПланте.

Видео доступно на YouTube-канале VALORANT. Права принадлежат Riot Games.

Автором и продюсером композиции выступил Grabbitz. Для него это четвёртая работа с Valorant после Die For You (2021), Fire Again (2022) и Ticking Away (2023). Три предыдущих гимна суммарно набрали более 350 миллионов прослушиваний. Для Сайкса это первый проект с Riot Games, для ЛаПланте — второй после записи Ties That Bind для файтинга 2XKO.

Grabbitz назвал трек лучшим гимном Valorant из всех, над которыми он работал.

Точная дата выхода пока не объявлена — трек выйдет осенью на всех стриминговых платформах. Champions 2026 пройдёт в Шанхае с 24 сентября по 18 октября с призовым фондом $ 2,25 млн.

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