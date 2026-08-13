Team Falcons обыграла LGD с Topson в первом раунде TI 2016

Действующий чемпион Team Falcons одолела LGD со счётом 2:1 в 1-м туре группового этапа The International 2026. Для двукратного чемпиона TI Топиаса Topson Таавитсайнена это был первый официальный матч за LGD после экстренной замены забаненного Tailung.

LGD забрала первую карту за 41 минуту — Юма Yuma Лангле доминировал с показателем 15/2/8, а Topson поддержал со счётом 7/3/13. Однако на второй карте Falcons разгромила соперника (29:9 по килам за 37 минут) — Станислав Malr1ne Поторак закончил со счётом 10/1/9, Оливер skiter Лепко — 8/1/12.

Решающая третья карта продлилась 44 минуты. Malr1ne и Аммар ATF Аль-Ассаф набрали по 12 убийств, а со стороны LGD Тиаго Thiolicor Колдейро провалил матч с KDA 3/12/9.

Falcons проходит в сетку 1-0, LGD опускается в сетку 0-1. Несмотря на поражение, Topson показал конкурентоспособную игру — 11/13/30 за три карты после почти двух лет без про-сцены.