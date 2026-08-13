Озвучка «Шрека 5» завершена

Актёры озвучки завершили свою работу над «Шреком 5». Про мультфильм пока не говорят, но картина участвует в различных процессах.

В пятой части, которая развёрнется через несколько лет после четвёртой, Шрека, Осла и Фиону, а также их детей ждёт очередное непростое приключение. Детали сюжета пока неизвестны.

К главным ролям в будущем «Шреке» вернулись Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Дочь главных героев Фелицию озвучит Зендея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле 2026 года, после чего картину назначили на 23 декабря, но после опять перенесли — на 30 июня 2027 года.