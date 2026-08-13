«Подрезка кустов роз» с Эль Фаннинг выйдет в онлайне 21 августа

В Mubi объявили, что фильм «Подрезка кустов роз» выйдет на сервисе 21 августа. С этого дня ленту можно будет посмотреть в онлайне.

Картина представляет собой ремейк фильма «Кулаки в кармане» Марко Беллоккьо. Сюжет рассказывает о Джеке, который решает познакомить со своей богатой семьёй новую девушку. В один момент герой узнаёт, что его умершая мать была связана с ужасающими ритуалами.

Главные роли исполнили Эль Фаннинг («Хищник: Планета смерти»), Каллум Тёрнер («Вечность»), Памела Андерсон («Голый пистолет»), Джейми Белл («Грязь») и другие актёры. Режиссёром выступил Карим Айнуз («Невидимая жизнь Эвридики»).