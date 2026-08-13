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EWC 2026. Групповой этап. День 2. Стрим B
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Стали известны матчи второго раунда групповой стадии The International 2026

Стали известны матчи второго раунда групповой стадии The International 2026
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Организаторы The International 2026 опубликовали расписание 2-го тура группового этапа. Все четыре серии начнутся 14 августа в 11:00 мск.

Матчи сетки 1-0 (победители первого раунда):

  • PARIVISION — Team Falcons;
  • BetBoom Team — 1win Team.

Матчи сетки 0-1 (проигравшие первого раунда):

  • LGD — Team Resilience;
  • Nigma Galaxy — OG.

В верхней сетке встретятся два российских состава — BetBoom Team и 1win. Победитель этой пары обеспечит себе результат 2-0 и приблизится к выходу в плей-офф.

В 14:00 мск начнутся ещё четыре матча 2-го тура. Расписание станет известно позднее.

The International 2026 проходит с 13 по 23 августа. 16 команд сражаются за Эгиду чемпионов и призовой фонд, который перевалил за $ 2,9 млн.

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