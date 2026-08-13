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«Фантастический капитан». Тренер Aurora ash — о kyxsan в роли лидера команды в CS 2

«Фантастический капитан». Тренер Aurora ash — о kyxsan в роли лидера команды в CS 2
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Тренер Aurora Gaming Эшли ash Батье высоко оценил работу нового капитана Дамьяна kyxsan Стоилковски. По словам тренера, македонец привнёс в команду чёткость коммуникации и сильное понимание игры.

Ash отметил, что методы kyxsan значительно отличаются от подхода предыдущего капитана MAJ3R и команде ещё предстоит к ним адаптироваться.

Для меня на данный момент он выглядит просто фантастическим капитаном. Его методы сильно отличаются от того, как управлял игрой MAJ3R. Сейчас ребятам нужно чётко держать в голове свои конкретные задачи. Думаю, эту сторону игры нам ещё нужно улучшать и привыкать к ней, потому что я не уверен, что раньше они действовали в таком ключе. Но пока что я ими очень впечатлён.

Kyxsan перешёл в Aurora 8 июля из Team Falcons, где его заменил Финн karrigan Андерсен перед мэйджором в Кёльне. В Falcons Стоилковски вышел в семь финалов и выиграл PGL Bucharest 2025. Ash присоединился к Aurora 3 июля из GamerLegion, с которой в 2023 году дошёл до финала Paris Major. Aurora занимает 8-е место в мировом рейтинге HLTV.

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