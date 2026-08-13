Появился новый жуткий постер фильма Resident Evil Зака Креггера

Sony Pictures опубликовала новый жуткий постер фильма Resident Evil Зака Креггера, режиссёра «Варвара» и «Орудий». На нём показан фрагмент из трейлера с дверным проёмом и жуткими частями тела, торчащими из него.

Новый постер фильма Resident Evil

Фото: Sony Pictures

Проект сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Ранее Зак Креггер заявлял, что в картине не стал экранизировать какую-либо из игр, ведь у него не получилось бы сделать сюжет лучше, чем в оригинальных частях.

Фильм Resident Evil выйдет в мировом прокате 18 сентября.