Dyrachyo объяснил, почему в Dota 2 не появилось культовых ежегодных турниров

Бывший игрок Gaimin Gladiators и Tundra Esports Антон dyrachyo Шкредов порассуждал о том, почему в Dota 2 за долгие годы не появилось культовых ежегодных турниров, сопоставимых с IEM Cologne или IEM Katowice в Counter-Strike.

По мнению Шкредова, причина кроется в рекламной модели — формат матчей в Dota 2 не позволяет эффективно интегрировать спонсорские размещения, что снижает интерес организаторов.

Мне кажется, в нынешних реалиях Dota 2 не совсем выгодно организовывать такие LAN. Не можешь ты посреди игры вставлять рекламу, как в Counter-Strike. Я недавно подумал, что Dota 2 — как футбол: у тебя идёт без остановки игра, куда ты рекламу не влепишь. А вот в CS каждый раунд ты можешь что-то вставлять. Это, возможно, тоже влияет в плане прибыльности для спонсоров. И поэтому не хотят тратить деньги, ведь всё делается в первую очередь для заработка.

В CS 2 IEM Cologne и IEM Katowice проводятся ежегодно с 2014 и 2015 годов соответственно и считаются знаковыми событиями независимо от статуса мэйджора. В Dota 2 подобных традиционных площадок нет — единственным стабильным ориентиром остаётся The International, который каждый год меняет город и страну проведения.