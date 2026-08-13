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Вышел второй трейлер хоррор-боевика «Натиск» со звездой «Андора» на русском языке

Вышел второй трейлер хоррор-боевика «Натиск» со звездой «Андора» на русском языке
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Кинокомпания «Вольга» опубликовала второй дублированный трейлер хоррор-боевика «Натиск».

Второй дублированный трейлер хоррор-боевика «Натиск»

По сюжету ленты с секретной военной базы сбегает специально выведенный суперсолдат, за ним тут же отправляются наёмники. Защитить от существа себя и свою дочь приходится матери-одиночке.

Главные роли в фильме сыграли Адрия Архона («Андор»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Ребекка Холл («Престиж»). Режиссёром стал Адам Вингард («Годзилла против Конга»). «Вольга» выпустит фильм в России 17 сентября. Это будет официальная премьера с профессиональными актёрами дубляжа.

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