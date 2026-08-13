Team Yandex разгромила HULIGANI со счётом 2:0 в первом раунде TI 2026

Team Yandex обыграла L1ga Team (выступает под тегом Huligani) со счётом 2:0 в 1-м туре группового этапа The International 2026. Первая карта завершилась за 25 минут — L1ga набрала лишь три убийства.

Главной звездой серии стал мидер Илья CHIRA JUNIOR Чирцов — 23/2/19 за два матча. На первой карте он закончил со счётом 9/0/6, на второй — 14/2/13 и нанёс 70 365 урона. Керри Алимжан watson Исламбеков также отыграл стабильно: 15/1/11 за серию.

Вторая карта получилась более конкурентной — L1ga продержалась почти 49 минут. Мидер Мирас Mirage` Мутанов (8/4/14) и керри Илья ssnovv1 Кондрашов (9/4/6) навязали борьбу, однако Team Yandex удержала преимущество.

Team Yandex проходит в сетку 1-0, L1ga опускается в сетку 0-1. Групповой этап TI 2026 проходит по швейцарской системе с bo3-сериями в Шанхае.