В кинотеатрах России вышел триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом

13 августа в России состоялась премьера фильма «Во власти страха». Триллер с Антонио Бандерасом уже можно посмотреть в кинотеатрах страны с официальным русским дубляжом.

Видео доступно во VK-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».

Лента рассказывает о пятерых друзьях, которые отправились в отпуск, чтобы погрузиться в клетке к белым акулам. В этот момент героев атакуют вооружённые преступники, которых возглавляет жестокий бандит Бернс. Двух девушек запирают в воде рядом с хищниками, и теперь компании придётся бороться сразу с двумя угрозами.

Главную роль исполнил Антонио Бандерас («Отчаянный»). В фильме также снялись Лора Марано («Пиджак»), Кристина Очоа («По волчьим законам»), Рамиро Алонсо («Я тоже») и другие артисты. Режиссёром выступил Джесси Джонсон — постановщик фильмов «Коллекторы» и «Британский психопат».