«Ранние Инты — это прямой доступ к телу Valve». NS вспомнил эпоху первых TI

Стример и комментатор Ярослав NS Кузнецов на трансляции рассказал, каким был доступ участников к сотрудникам Valve на ранних The International.

По словам Кузнецова, в те годы любой мог напрямую обратиться к работникам компании и решить вопрос на месте. В качестве примера он привёл историю с аккаунтом своей жены.

Ранние Инты — это просто прямой доступ к телу Valve. Ты буквально мог с любым сотрудником Valve пообщаться, что-то попросить. У Оли украли аккаунт в Стиме, она пыталась вернуть его через поддержку, но ничего не помогало. Мы приехали на Инт, я подошёл к девушке из Valve и рассказал историю. Она вернула аккаунт со своего ноутбука за одну минуту — даже не из офиса.

Кузнецов добавил, что со временем отношение Valve к сообществу изменилось.

В те времена доступ к Valve был невероятно прямой. Они проводили экскурсии в своём офисе, там можно было всё посмотреть, с кем угодно поболтать. Они очень любили Доту и весь этот процесс. Со временем они забили.

The International 2026 проходит с 13 по 23 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира превысил $ 2,9 млн.