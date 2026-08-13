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EWC 2026. Групповой этап. День 2. Стрим B
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Team Spirit выиграла первый матч на The International 2026 по Dota 2

Team Spirit победила в первом матче TI 2026 — Larl доминировал со счётом 22/1
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Team Spirit обыграла Xtreme Gaming со счётом 2:0 в 1-м туре группового этапа The International 2026. Обе карты получились затяжными — суммарно серия заняла почти два часа.

Dota 2. The International 2026 . Групповой этап
13 августа 2026, четверг. 08:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Xtreme Gaming

Героем первой карты стал мидер Денис Larl Сигитов — 22/1/17 за 51 минуту. Он нанёс почти 50 тыс. урона и участвовал в 81% убийств команды. На второй карте Spirit играла более командно: Илья Yatoro Мулярчук завершил матч со счётом 7/1/13, а Магомед Collapse Халилов — 5/3/14 с наивысшим нетворсом на карте.

Со стороны Xtreme Gaming на обеих картах проседали саппорты — Сюй fy Линьсэнь суммарно закончил серию с KDA 2/21/30.

Team Spirit проходит в сетку 1-0 и в следующем раунде может сыграть с одним из фаворитов турнира. Групповой этап TI15 проходит по швейцарской системе с bo3-сериями в Шанхае.

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