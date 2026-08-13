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«Человек-паук: Новый день» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории кино

«Человек-паук: Новый день» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории кино
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13 августа сборы фильма «Человек-паук: Новый день» достигли отметки в $ 1,7 млрд. Новый кинокомикс от Marvel доминирует в мировых кинотеатрах две недели подряд и уже обогнал «Головоломку 2» в топе самых кассовых фильмов в истории.

Сейчас «Паучок» занимает 10-ю строчку в общем топе, приближаясь к показателям «Зверополиса 2» и «Человеку-пауку: Нет пути домой». Аналитики предрекают, что лента может войти в топ-3 общего рейтинга, уступив лишь «Мстителям: Финал» и «Аватару».

Самые кассовые фильмы в истории кино

  1. «Аватар» (2009) — $2,92 млрд.
  2. «Мстители: Финал» (2019) — $2,79 млрд.
  3. «Аватар: Путь воды» (2022) — $2,33 млрд.
  4. «Нэчжа побеждает Царя драконов» (2025) — $2,27 млрд.
  5. «Титаник» (1997) — $2,26 млрд.
  6. «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015) — $2,07 млрд.
  7. «Мстители: Война бесконечности» (2018) — $2,05 млрд.
  8. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — $1,92 млрд.
  9. «Зверополис 2» (2025) — $1,86 млрд.
  10. «Человек-паук: Новый день» (2026) — $1,7 млрд.

Неофициальная премьера «Человека-паука: Новый день» в России состоится 20 августа.

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