«Человек-паук: Новый день» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории кино

13 августа сборы фильма «Человек-паук: Новый день» достигли отметки в $ 1,7 млрд. Новый кинокомикс от Marvel доминирует в мировых кинотеатрах две недели подряд и уже обогнал «Головоломку 2» в топе самых кассовых фильмов в истории.

Сейчас «Паучок» занимает 10-ю строчку в общем топе, приближаясь к показателям «Зверополиса 2» и «Человеку-пауку: Нет пути домой». Аналитики предрекают, что лента может войти в топ-3 общего рейтинга, уступив лишь «Мстителям: Финал» и «Аватару».

Самые кассовые фильмы в истории кино

«Аватар» (2009) — $2,92 млрд. «Мстители: Финал» (2019) — $2,79 млрд. «Аватар: Путь воды» (2022) — $2,33 млрд. «Нэчжа побеждает Царя драконов» (2025) — $2,27 млрд. «Титаник» (1997) — $2,26 млрд. «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015) — $2,07 млрд. «Мстители: Война бесконечности» (2018) — $2,05 млрд. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — $1,92 млрд. «Зверополис 2» (2025) — $1,86 млрд. «Человек-паук: Новый день» (2026) — $1,7 млрд.

Неофициальная премьера «Человека-паука: Новый день» в России состоится 20 августа.