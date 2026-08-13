15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
EWC 2026. Групповой этап. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Три китайские команды проиграли стартовые матчи домашнего TI 2026 в Шанхае

Три китайские команды проиграли стартовые матчи домашнего TI 2026 в Шанхае
Комментарии

Xtreme Gaming, Vici Gaming и Team Resilience проиграли в 1-м туре группового этапа The International 2026. Ни одна из трёх китайских команд не смогла одержать победу на домашнем турнире.

Xtreme Gaming уступила Team Spirit, Vici Gaming проиграла Team Liquid, Team Resilience не справилась с PARIVISION. Четвёртый китайский участник LGD с Topson на позиции мидера также начала с поражения от Team Falcons. Все четыре представителя Китая опустились в сетку 0-1.

На TI 2025 Китай был представлен значительно успешнее — Xtreme Gaming дошла до финала, где уступила Team Falcons. В последний раз китайская команда забирала Эгиду чемпионов в 2016 году: тогда Wings Gaming обыграла Digital Chaos со счётом 3:1.

Материалы по теме
«Ранние Инты — это прямой доступ к телу Valve». NS вспомнил эпоху первых TI
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android