Три китайские команды проиграли стартовые матчи домашнего TI 2026 в Шанхае

Xtreme Gaming, Vici Gaming и Team Resilience проиграли в 1-м туре группового этапа The International 2026. Ни одна из трёх китайских команд не смогла одержать победу на домашнем турнире.

Xtreme Gaming уступила Team Spirit, Vici Gaming проиграла Team Liquid, Team Resilience не справилась с PARIVISION. Четвёртый китайский участник LGD с Topson на позиции мидера также начала с поражения от Team Falcons. Все четыре представителя Китая опустились в сетку 0-1.

На TI 2025 Китай был представлен значительно успешнее — Xtreme Gaming дошла до финала, где уступила Team Falcons. В последний раз китайская команда забирала Эгиду чемпионов в 2016 году: тогда Wings Gaming обыграла Digital Chaos со счётом 3:1.