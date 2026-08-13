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Фильм «Хочу заняться с тобой сексом» с Оливией Уайлд выйдет в онлайне 1 сентября

Фильм «Хочу заняться с тобой сексом» с Оливией Уайлд выйдет в онлайне 1 сентября
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Фильм «Хочу заняться с тобой сексом» с Оливией Уайлд и Купером Хоффманом станет доступен для просмотра в онлайне уже 1 сентября. Информация об этом появилась в When to Stream.

Лента рассказывает о парне по имени Эллиот, который устраивается на работу к провокационной художнице Эрике Трейси. Внезапно герой начинает сексуально вдохновлять автора на самые смелые картины.

Главные роли сыграли Мэйсон Гудинг («Хороший доктор), Оливия Уайлд («Гонка»), Купер Хоффман («Долгая прогулка»), певица Charli XCX и другие актёры. Режиссёром выступил Грегг Араки — один из авторов сериалов «Ривердэйл» и «Американское преступление».

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